بعد انتهاء موسم التمور، تحذيرات من حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

حذرت وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الوادي الجديد، من أخطار حريق مخلفات النخيل، نظرًا لانتهاء جنى محصول التمور وحرصًا على سلامة وممتلكات المواطنين.

وأعلن المهندس طلعت حسين مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات بالوادي الجديد، التنسيق مع مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة لبدء جمع واستلام جميع مخلفات النخيل والأشجار من انحاء المحافظة، على أن يتم الاستلام من داخل المصنع أو من خلال مندوب الشركة بالمزارع.

وأكد مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ مادة ٢٠ يحظر الحرق المكشوف للمخلفات التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة والمساءلة القانونية.

لا لحرق مخلفات النخيل

هذا كما حذرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، جموع المزارعين بمراكز المحافظة الخمس، من أخطار الحريق التي قد تنشب من تجميع مخلفات النخيل، بطريقة خاطئة ووضعها في أماكن غير مناسبة.

وأكدت الحماية المدنية بالوادي الجديد، ضرورة عدم تخزين أي مواد قابلة للاشتعال وعدم الاحتفاظ بأي عبوات مغلقة داخل السيارات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع التحذيرات الواردة من إدارة الحماية المدنية بضرورة توخي الحذر خلال هذه الظروف المناخية، التي تعد سببا رئيسيا لاندلاع الحرائق وانتشارها.

من جانبها، شنت وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية على مزارع النخيل، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المزارع نظرًا لموسم تقليم النخيل وكثرة بلاغات الحرائق وحفاظًا على صحة المواطنين وممتلكاتهم.

وناشدت محافظة الوادى الجديد، جموع المزارعين، لتجميع ونقل المخلفات الزراعية الخاصة بمزارعهم إلى أماكن المقالب المخصصة لذلك أو للمصانع أو المشاريع المرخصة بتدوير المخلفات، أو بتجميع المخلفات بعيدا عن الكتلة السكنية وبعيدا عن الزراعات وإخطار الوحدة المحلية لتدبير وسيلة نقل المخلفات مجانا.

ولفتت إلى أنه في حالة تواجد أي مخلفات زراعية داخل الأراضي الزراعية أو بالقرب منها سيتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المزارع طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.