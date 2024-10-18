لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، تكثيف حملات المرور على المواقف ومحطات الوقود بالوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات المتابعة لجميع مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز المحافظة؛ لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للتعريفة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم.

وشدد المحافظ على المرور والمتابعة اليومية من رؤساء المراكز للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود، والتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكافة وسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة لمنع استغلال المواطنين.

كما أشار محافظ الوادي الجديد، إلى تكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة انتظام العمل وعدم مخالفة خطوط السير والالتزام بالتعريفة الجديدة، بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالوادي الجديد

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت اليوم الجمعة، تعريفة ركوب السيرفيس بعد إعادة تسعير المحروقات، مراعاة وضع تعريفة الركوب الجديدة لمسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

الزيادة في تعريفة المواصلات

وأعلنت الوادي الجديد، رفع تعريفة مواصلات سيارات الأجرة بنسبة 10% لسيارات البنزين و15% لسيارات السولار، بينما تم رفعها بنسبة تتراوح بين 6.5% و7% للسيارات التي تعمل بالغاز.

من جانبه قال معتمد عبد المعتصم، مدير المواقف بالوادي الجديد، إنه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات تم تعديل تعريفة المواصلات على جميع خطوط سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدن وبين مراكز المحافظة وخطوط المحافظات الأخرى.

وأوضح معتمد في بيان له، أن الزيادة في تعريفة المواصلات تم إقرارها بعد اجتماع اللجنة العليا المعنية بتحديد التسعيرة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات أصحاب السيارات والمواطنين لافتا أنه تم فرض رقابة مشددة على المواقف لضمان الالتزام بالتسعيرات المعتمدة ومنع أي زيادات غير قانونية.

كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود لمتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.

تأتي هذه الزيادة تزامنًا مع رفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لأسعار الوقود بدءًا من اليوم 18 أكتوبر 2024، إذ ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر بزيادة 13.3%، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر بزيادة 14.5%، فيما ارتفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه للتر بزيادة 17.4%.