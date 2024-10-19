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محافظات

اليوم، قطع المياه عن مدينة موط بواحة الداخلة بالوادي الجديد

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، وجود عطل مفاجئ بخط الطرد الخاص بمحطة المعالجة بمدينة موط، الأمر الذي يستلزم قطع للمياه عن المدينة لحين الانتهاء من الإصلاح.

وأوضح لواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، أن خروج المحطة يتسبب في قطع للمياه عن المدينة إعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، لحين إصلاح خط الطرد.

ووجه رئيس مركز ومدينة الداخلة، من العاملين بالوحدة المحلية وشركة مياه الشرب بمتابعة أعمال الصيانة لضمان سرعة عودة الخدمة المقدمة للمواطنين مرة أخرى بأسرع وقت وتذليل كافة العقبات أمام العاملين.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، جميع المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

 

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