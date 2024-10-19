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لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

التحذير من الركود
التحذير من الركود التضخمي، فيتو

وجه الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، رسالة تحذير للمسئولين عن السياسات النقدية والاقتصاد في مصر، كاشفًا عن أسوأ أنواع الركود وهو "الركود التضخمي"، المصحوب بارتفاع في الأسعار، مؤكدًا أنه لا ينفع معه العلاج بسعر الفائدة وحده، ويحتاج لمجموعة من السياسات المالية والنقدية وفترة علاج طويلة.

رسالة تحذير للمسئولين بشأن الركود التضخمي

وأكد هاني توفيق أن البنوك المركزية تلجأ أوقات الركود التضخمي لعلاج أمر بعينه دون الآخر، أي معالجة الركود، وبعد ذلك التصدي للتضخم، مشيرًا إلى أن الركود التضخمي، أي المصحوب بارتفاع في الأسعار، يتطلب أن يكون صاحب السياسات النقدية استباقيا لتجنبه. 

الركود التضخمي أسوأ أنواع التضخم، فيتو
الركود التضخمي أسوأ أنواع التضخم، فيتو

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في تحذيره من الركود التضخمي: "للأسف: الركود التضخمى هو أسوأ أنواع التضخم، حيث لا ينفع معه العلاج بسعر الفائدة وحده، لا بالرفع لخفض التضخم، أو بالخفض لتحفيز الاستثمار، وإنما يحتاج لمجموعة سياسات مالية ونقدية، وفترة طويلة من العلاج والمعاناة. والله المستعان". 


وتابع "الخلاصة: البنوك المركزية تلجأ في أوقات الركود التضخمي إلى التركيز على معالجة أمر بعينه دون الآخر، أي مثلا معالجة الركود، ثم التصدي لاحقًا للتضخم، أو العكس".

 

الركود التضخمي سبب رعب في التسعينات ولن نتحمله

وعن مفتاح معالجة الركود المصاحب برفع الأسعار، قال هاني توفيق: "إن قول ذلك أسهل من فعله، لذا فإن مفتاح منع الركود التضخمي (أو الركود المصحوب بارتفاع الأسعار) هو أن يكون صناع السياسة الاقتصادية والنقدية استباقيين للغاية في تجنبه".

ارتفاع الأسعار والركود، فيتو
ارتفاع الأسعار والركود، فيتو

وعلق عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، علي الركود المصحوب برفع الأسعار، فقال: "لا قدر الله، لن نحتمله على الإطلاق، ولن نتحمل حتى بداياته. مازلت أتذكر الرعب الذي سيطر على الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين من إرهاصات الركود التضخمى فى النصف الثانى من التسعينيات".


وقال عبد النبي عبد المطلب تعليقًا على الركود التضخمي: "وأرجو أن يكون صاحب القرار على علم بمخاطر التضخم، وخطورة الركود التضخمى".

 

الخبراء يحذرون من الارتفاع المستمر في الأسعار والركود

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية "بصراحة، أعتقد أن مصر فى حاجة إلى مائدة حوار للخبراء ترفع توصياتها.. شرط عدم مشاركة الحكومة أو مؤسسات الدولة فيها بأى شكل من الأشكال".


جدير بالذكر أن خبراء الاقتصاد يعرفون الركود التضخمي بأنه مزيج من ظاهرتي التضخم (الارتفاع العام والمستمر في الأسعار)، والركود (وهو الانخفاض العام المستمر في النشاط الاقتصادي)، حيث تشهد الأسواق حدوث الظاهرتين معًا باستيفاء الشروط المؤكدة لحدوث كل منهما.

مخاوف ارتفاع الأسعار والركود، فيتو
مخاوف ارتفاع الأسعار والركود، فيتو

ويعتبر الخبراء الاقتصاديين الركود التضخمي أنه عبارة عن فترة اقتصادية تتسم بارتفاع ملحوظ في التضخم، أي نمو أسعار السلع والخدمات، وكذلك معدل بطالة مرتفع مصحوبًا بنمو اقتصادي متباطئ، حيث يعتبر الخبراء أن هذا السيناريو هو الأسوأ، لأن صانعي السياسات النقدية يجدون أنفسهم في موقف يصعب التعامل فيه مع مزيج الركود والتضخم في نفس الوقت، فالتعامل مع أحدهم يؤدي لتفاقم الآخر. 

وأكد الخبراء حدوث تضخم مصحوب بركود وبشكل متكرر في اقتصادات العالم المتقدم، منذ سبعينات القرن الماضي.

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