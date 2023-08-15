الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

ضمن توصيات خطة التنمية، تقرير يحذر من الركود التضخمي بسبب أسعار الفائدة

توصيات برلمانية لحل
توصيات برلمانية لحل أزمة التضخم،فيتو

حذر تقرير مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، من حدوث ركود تضخمي، لاسيما مع الزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلي وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية، مطالبا الحكومة بأهمية التحوط والتخوف.

 خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين

ودعا التقرير الذي وافق عليه أيضا مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، جميع مؤسسات الدولة الوطنية، لضرورة العمل من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين.

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إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة 

 

كما طالب التقرير بضرورة إعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

وضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة

وأوصى التقرير الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة

وطالب المجلس من خلال التقرير، بضرورة وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي.

وشدد التقرير على أهمية وضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.

وطالب التقرير الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار.

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ودعا التقرير أيضا إلى أهمية تشكيل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر علي تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

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