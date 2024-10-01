محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف طريق القوصية - بني إدريس

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن استكمال رصف طريق القوصية - بني إدريس- بني صالح - بني هلال بطول 6,6كم ضمن الخطة الإستثمارية 2024/2025 وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتحسين الحالة العامة للشوارع والميادين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

رصف الطريق الذي يربط بين الطرق الرئيسية وبين القرى

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رصف مثل هذا الطريق الذي يربط بين الطرق الرئيسية وبين القرى لتكوين شبكات طرق متكاملة في المركز مما يساهم في تحسين البنية التحتية وتكامل الخطط ويتيح فرص استثمارات مختلفة بشتى المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعادة رصف طريق القوصية – بني إدريس – بني صالح – بني هلال



وأوضح محافظ أسيوط أن العمل جاري على قدم وساق في أعمال إستكمال وضع الطبقة الاسفلتية لإعادة رصف طريق القوصية – بني إدريس – بني صالح – بني هلال بطول 6.6 كم، لافتًا إلى متابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز لمراحل التنفيذ للوقوف على جودة الأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وحدة الرصف بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإدارات وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال لتعظيم الإستفادة من التنفيذ وتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطنين.

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