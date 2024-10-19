ياسين التهامي يشعل الساحة الأحمدية بمدح آل البيت في ختام مولد السيد البدوي (فيديو)

شهدت مدينة طنطا استمرار مولد السيد البدوي والذي بدأ من الجمعة الماضية حتى فجر اليوم السبت وسط حضور أكثر من مليون ونصف زائر لزيارة المقام وسماع الذكر والابتهالات بخيام الطرق الصوفية التي تمدح النبي وآل البيت ولكن اعتبر زوار البدوي أن المولد لم ينته إلا بليلة ياسين التهامي لإحياء الحفل الثانوي في الجمعة التي أطلقت عليها اليتيمة وينتهي أجواء الاحتفالات عقب حفل التهامي.

احتشد الآلاف من زوار البدوي داخل ساحة مسجد السيد البدوي وذلك قبل الزحام أمام خيمة المنشد الشيخ ياسين التهامي قبل إحياء الحفلة الختامية التي ينتظرها كل أطياف المجتمع في ليلة الجمعة اليتيمة وانتهاء مولد البدوي الذي بدأت احتفالاته الجمعة الماضية.



وأكد بعض الزوار أنهم من مختلف محافظات مصر ينتظرون حفلة الشيخ ياسين التهامي من العام للعام موضحين أنهم يفترشون ساحة المسجد أكثر من 3 ساعات حتى يصعد الشيخ على المسرح ويستمعون للابتهالات والذكر والمديح وسيرة آل البيت.



عندما حضر الشيخ ياسين التهامي التف عليه الزوار في محاولة لمصافحته ولكن الأمن فرض كردونا أمنيا مكثفا متشابك الأيدي من رجال مباحث السرية بقسم أول طنطا وضباط مديرية أمن الغربية خوفًا عليه حتى صعد على المسرح ومع أول مدحه في رسول الله هلل محبوه بشيخ العرب يا سيد وتزايدت الأعداد طوال فترة إنشاد التهامي حتى ارتفع أصوات المريدين بترديد ما يقوله التهامي.

في تلك الأيام من شهر أكتوبر من كل عام تهل علينا هنا في مدينة طنطا نسمات الاحتفال بالمولد الكبير لأحد أقطاب الحقيقة لدى الصوفية، وسواء اتفقنا أو اختلفنا فهو يعد فرحة كبيرة للمصريين عامة ولمحبي ورواد آل البيت خاصة.



بدا مظهر الخيام الجميل والأنوار تعلو المنازل والشوارع المحيطة بالمسجد الأحمدي حيث مقام السيد البدوي.. زحام متواصل على مدار أسبوع كامل حتى الليلة الختامية حيث آلاف المريدين الذين تكتظ بهم شوارع المدينة على بكرة أبيها.



وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أعلنت موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل.

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسوب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي وشيخ العرب والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.