لن أسمح بأي زيادة على التعريفة، محافظ الغربية يوجه رسالة تحذيرية لسائقي النقل الجماعي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة على عدد من المواقف بمدينة طنطا (مجمع المواقف بسبرباي، مجمع مواقف العجيزي، مجمع مواقف الجلاء) للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع التلاعب بالأسعار فضلا عن التأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين والمغالاة فى الأجرة بأعلى من تعريفة الركوب التى تم إقرارها بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود بحضور الدكتور محمد الاحمر مدير الإدارة العامة للمواقف بالغربية.

وطمأن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، المواطنين بالمحافظة،على تكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب، وعلى الطرق السريعة،والداخلية بالتنسيق مع إدارة المرور للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة،ووضع بنرات، ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات،وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وحرص الجندى خلال جولته على الحديث مع عدد من السائقين والركاب المترددين علي المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

ووجه المحافظ توجيهات للسائقين بعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة مؤكدا تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات.

واستفسر المحافظ من الركاب عن مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة مؤكدًا على ضرورة عدم الانصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا من خلال"مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بجولة داخل مجمع مواقف المحلة الكبرى للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، موجها مدير الموقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

أعلنت محافظة الغربية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك الأسعار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة ١٨ أكتوبر.

وقال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة