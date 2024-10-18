الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظ الغربية يتفقد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بجولة مسائية على عدد من محطات الوقود بالمحافظة، للتأكد من التزام أصحاب محطات الوقود بالمحافظة، ومستودعات البوتاجاز، بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، وإعلان تلك الأسعار للمواطنين، ومنع التلاعب فى المواد البترولية، ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

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جاء ذلك بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام لمحافظة الغربية.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمواقف، والتأكد من تنفيذ القرارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد المحافظ، علي متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة، والإلتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف المرور الميداني على جميع محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واطمئن المحافظ على انضباط العمل داخل المحطات مؤكدا للمواطنين أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال ك، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

وفي السياق ذاته، قام الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بجولة داخل مجمع مواقف المحلة الكبرى للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، موجها مدير الموقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.

وأعلنت محافظة الغربية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك الأسعار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة ١٨ أكتوبر. 

وقال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة

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