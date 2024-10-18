في ليلة مليونية، التهامي يلهب حماس مريدي مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

توافد نحو قرابة الـ مليون زائر من كافة محافظات مصر بل والوطن العربي خاصة المتصوفة خلال الساعات الماضية إلى مدينة طنطا من أجل حضور مولد السيد البدوي أحد أشهر أئمة الصوفية والاستمتاع إلى نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي.

تلك هي ليلة شيخ العرب مُنالها لدى الصوفية ركعتين في رحاب المقام ومناجاة الأولياء والصالحين مع وصلة ذكر بخيمة المشايخ التي إن تبسم لك الحظ وتمكنت من الوقوف بها تكون قد فزت فوزًا عظيمًا من كثرة الزحام عليها.



في تلك الأيام من شهر أكتوبر من كل عام تهل علينا هنا في مدينة طنطا نسمات الاحتفال بالمولد الكبير لأحد أقطاب الحقيقة لدى الصوفية، وسواء اتفقنا أو اختلفنا فهو يعد فرحة كبيرة للمصريين عامة ولمحبي ورواد آل البيت خاصة.



بدا مظهر الخيام الجميل والأنوار تعلو المنازل والشوارع المحيطة بالمسجد الأحمدي حيث مقام السيد البدوي.. زحام متواصل على مدار أسبوع كامل حتى الليلة الختامية حيث آلاف المريدين الذين تكتظ بهم شوارع المدينة على بكرة أبيها.



وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أعلنت عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل.

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسوب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي وشيخ العرب والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.