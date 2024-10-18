غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتين شرقي لبنان

شن جيش الاحتلال غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي القصر وحوش السيد علي في الهرمل شرقي لبنان.

وجاء ذلك ردا علي إعلان جماعة حزب الله، مساء اليوم الجمعة، استهداف قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بواسطة طائرات مسيرة، وفق فرانس برس.

استهداف قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل

وقالت جماعة حزب الله في بيان إن "المقاومة الإسلامية نفذت اليوم الجمعة عملية إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة، ردا على استهداف المدنيين ودفاعا عن لبنان وشعبه".

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه أنه قصف موقع رأس الناقورة البحري برشقة صاروخية.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية على موقع إسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.

إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخا انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض الصواريخ ورصد عدد من القذائف التي سقطت".