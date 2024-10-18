وزير الخارجية: سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي: إن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر
وأضاف وزير الخارجية في بيان له: "لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية".
وتابع: "غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وسلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واستطرد: "لا تهاون فيما يخص الحدود المصرية ونتابع دائما الجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.