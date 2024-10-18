الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

قال  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي: إن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

وأضاف وزير الخارجية في بيان له: "لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وسلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

واستطرد: "لا تهاون فيما يخص الحدود المصرية ونتابع دائما الجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة".

 

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وزير الخارجية مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيناء

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