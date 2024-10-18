نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد استشهاد السنوار

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزير دفاعه وعدد قليل من وزراء حكومته.

وأوضحت الهيئة أن المشاورات تناولت الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي والأوضاع على جبهة لبنان.

وشملت المناقشات أيضا ملف الأسرى المحتجزين وإنجاز صفقة تبادل بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

من جانبها، نقلت صحيفة معاريف أن نتنياهو قال في إحاطة أمنية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن قتل السنوار يفتح نافذة مهمة لإعادة الأسرى وتدمير حماس، على حد زعمه.