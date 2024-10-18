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خارج الحدود

حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان الذي استشهد رفقة السنوار

محمود حمدان، فيتو
محمود حمدان، فيتو

نعت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، قائد كتيبة تل السلطان في رفح الشهيد محمود حمدان، الذي قالت إنه استشهد رفقة رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان في رفح

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، رسميًا استشهاد رئيس الحركة يحيي السنوار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تعلن استشهاد يحي السنوار 

وأوضح الحية أن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، مشيرا إلى أن السنوار كان استمرارًا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

واختتم حديثه قائلًا: “إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات”.

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أول تعليق من حزب الله على استشهاد السنوار

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جماعة الحوثي في اليمن تنعى يحيى السنوار

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