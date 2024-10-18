الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بوتين: الهجمات على الأهداف المدنية بغزة مروعة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله: المحكمة الجنائية الدولية سرعان ما صمتت بشأن الشرق الأوسط بعد انتقادات من الولايات المتحدة.

بوتين يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة 

وأضاف بوتين في حديثه مع وكالة الأنباء تاس: "الهجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة مروعة، ولا أحد مهتم بحل دوامة الصراع في الشرق الأوسط وهناك فرص لإيجاد حل".

موقف روسيا من القضية الفلسطينية 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تمام، نحن ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين: فلسطين وإسرائيل، وهنا جوهر كل المشكلات.

 

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بوتين الشرق الأوسط المحكمة الجنائية الدولية غزة القضية الفلسطينية

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