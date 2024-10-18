الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بوتين يطالب بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تمام، نحن ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين: فلسطين وإسرائيل، وهنا جوهر كل المشكلات.

 وقبل وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكارثة الإنسانية، والعواقب على المدنيين في قطاع غزة، ولبنان هي مصدر قلق كبير لموسكو في الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف في تعليق حول اغتيال زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نشهدها على السكان المدنيين، هذا هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا، هذه كارثة إنسانية في كل من غزة ولبنان، وهذه هي مدعاة قلقنا الشديد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة، شملت اثنين آخرين من قادتها.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن إجرائهما فحوصات لجثة زُعم أنها للسنوار، ثم العثور عليها في مكان القصف، من أجل مطابقتها مع السجل الطبي للسنوار.

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