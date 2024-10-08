هل تلتقين بوتين؟، كامالا هاريس تجيب (فيديو)

تناولت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس الوضع في أوكرانيا، خلال مقابلة تلفزيونية، وأجابت عن أسئلة حول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية إنها إذا انتخبت رئيسة فلن تلتقي بوتين لإجراء محادثات سلام إذا لم تكن أوكرانيا ممثلة في اللقاء أيضا.

وأضافت عندما سئلت عما إذا كانت ستلتقي وجها لوجه مع الرئيس الروسي للتفاوض على إنهاء الحرب: "ليس ثنائيا بدون أوكرانيا، لا. يجب أن يكون لأوكرانيا رأي في مستقبل أوكرانيا".

كما كررت هاريس انتقاداتها لسياسات منافسها الجمهوري دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، ووصفتها بأنها "استسلام".

Q: Would you meet with Putin?



Vice President Harris: Not bilaterally without Ukraine. Ukraine must have a say in the future of Ukraine. If Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. He says he can ‘end the war on day one.’ You know what that is? It's about… pic.twitter.com/Zfe6HXqvtv — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 8, 2024

وقالت: "دونالد ترامب، إذا كان رئيسا، لكان بوتين يجلس في كييف الآن. كان بإمكانه إنهاء الأمر في اليوم الأول. هل تعلمون ما هو هذا؟ إنه استسلام".

وانتقد ترامب في السابق المساعدات العسكرية والمالية الضخمة التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وأصر على أنه يمكنه إنهاء النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة" في حال تم انتخابه رئيسا.

ويصر ترامب مرارا، في كل خطاباته ومقابلاته على أنه "لو كان رئيسا لما اندلعت كل هذه الحروب بالعالم".

وقال أمس الاثنين، إنه "لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما كان هناك نزاع في أوكرانيا ولما قتل أوكرانيون فيه".

كما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته، معتبرا أنهما يرسلان مليارات الدولارات لدول أجنبية بدلا من دعم المتضررين من الإعصار في بلادنا.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل.