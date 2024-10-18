بعد صعود الأونصة إلى 2700 دولار للمرة الأولى.. توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف الأسباب

تشهد أسعار الذهب زيادة كبيرة وملحوظة داخل الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال الفترة الحالية.

قرارات البنوك المركزية بشأن رفع سعر الفائدة

وجاء ذلك في ظل نتائج الاجتماعات الحاسمة للبنوك المركزية حول أسعار الفائدة والتي من بينها المركزي الأوروبي والمصري والتركي، وحالة الترقب الاجتماع الفيدرالي الأمريكي القادمه في شهر نوفمبر والتي أعلنت مسبقة بتخفيض الفوائد خلال اجتماع القادم.

أبرز المتغيرات المؤثرة في مستقبل الذهب عالميًا

«فيتو» تستعرض أبرز المتغيرات المؤثرة في مستقبل الذهب عالميًا؛ في السطور الأتية:

تثبيت سعر الفائدة في مصر

ولجأ البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير إلى تثبيت سعر الفائدة، بينما قام المركز الأوروبي بتخفيض أسعار الفوائد خلال أمس مما أعطى دفعة للذهب إلى الصعود.

وكانت التوقعات تشير إلى صعود الذهب إلى مستوى كبير يصل إلى 3000 دولار الأونصة وهو ما بدء يتحقق خلال الفترة الحالية بوصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى للمرة الأولى

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأونصة اليوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأميركية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.

صعود الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2706.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى 2%. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2722.00 دولار.

الدولار الأمريكي وخفض الفائدة الأمريكية

وأظهرت بيانات اقتصادية أميركية صدرت الليلة الماضية قوة الاقتصاد، وهو ما عزز الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة. إلا أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون احتمالات بنسبة 90% بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نوفمبر.

التوقعات العالمية بشأن الذهب

ومن المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق 2500-2800 دولار في الأشهر المقبلة مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي والمستويات المرتفعة من التوتر الجيوسياسي، بحسب محللين في بي.إم.آي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على نمو سوق السبائك

وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد لكنها تعد في الوقت نفسه استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات.

ارتفاع أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 31.92 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5% إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1049.25 دولار.

هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، فيتو

شعبة الذهب تتوقع وصول الذهب لقمة جديدة

وعلق المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الارتفاع الحالي في أسعار الذهب عالميًا.

وقال «ميلاد» إن ارتفاع سعر الذهب كان متوقعا من خلال التداولات في الفترة السابقة وكان الجميع مترقبون لوصول الذهب لقمة جديدة يستقر حولها لفترة ثم يعود للصعود مرة أخرى إذا استمرت الظروف التي أدت لهذا الارتفاع قائمة.

الذهب حتى الآن هو الملاذ الأكثر تحقيقًا للنمو

وأضاف «ميلاد» أن الذهب حتى الآن هو الملاذ الأكثر أمانا وتحقيقا للنمو.

تأثر سوق الذهب المحلي بالارتفاعات العالمية

وتابع رئيس الشعبة: بالفعل انعكس ارتفاع السعر العالمي على السعر المحلي حيث سجل سعر 3675 جنيهًا للجرام عيار 21 صباح اليوم الجمعة.