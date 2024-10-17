2678 دولارا للأونصة، الذهب يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، مع ارتفاع الطلب على الذهب، وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية والغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في حين يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2678.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:34 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الجلسة عند 2685.60 دولار.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2693.60 دولار.

وارتفع الذهب بأكثر من 30 بالمئة حتى الآن هذا العام وبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام بعد خفضها الشهر الماضي وفي ظل حالة الضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

أسعار الفائدة المنخفضة والتوتر الجيوسياسي

ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم.

وتقدم أسعار الفائدة المنخفضة والتوتر الجيوسياسي الدعم للذهب كملاذ آمن إذ أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.57 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 999.20 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1019.56 دولار.