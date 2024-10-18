الكشف عن معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز العاشر من رمضان، مستجدات الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالحي العشرين.



وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يضم (٩٨) عمارة بإجمالي (٢٣٥٢) وحدة بمساحة ٩٠م٢ كاملة المرافق نموذج ٤ وحدات بالدور بعدد ٦ أدوار وبنسبة إنجاز تصل الى٩٠٪ تقريبا، وتم التركيز على إتمام وتشطيب الوحدات السكنية وربط الطرق داخل الحي، بالإضافة إلى تنسيق الموقع من خلال أعمال الإنترلوك، والزراعة، والبنية التحتية.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات للفئات المستحقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والتي تسهم بدورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المدن الجديدة.



كما أن هذه المشروعات تعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين

وأكد ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة في جميع الأعمال لضمان توفير بيئة سكنية متكاملة للمستفيدين.