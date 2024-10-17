مقتبسة من التوراة، تغريدة غامضة من جالانت بعد أنباء اغتيال السنوار (صور)
اغتيال يحيى السنوار، نشر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تغريدة له اليوم الخميس، تحمل رسالة "غامضة" تلمح إلى تصفية زعيم حركة حماس يحيى السنوار.
تعليق من وزير جيش الاحتلال عن اغتيال السنوار
وكتب جالانت اقتباسا من التوراة فوق صورة تضم محمد الضيف قائد كتائب القسام وأمين عام حزب الله اللبناني نصر الله: "ستطارد أعداءك فيسقطون أمامك بالسيف".
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير لها اليوم الخميس: إن عملية اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة التي يشتبه بأنها جثة يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وجاءت النتيجة إيجابية.
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