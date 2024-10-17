الزمالك يشارك في مهرجان اعتزال خالد حسين أسطورة النصر الليبي

قرر نادي النصر بطل الدوري الليبي إقامة مهرجان اعتزال كبير لـ خالد حسين نجم الفريق السابق، في مباراة تجمعه بنادي الزمالك في شهر نوفمبر المقبل، بملعب بنينا بمدينة بنغازي.

وفقا لموقع winwin فإن رئيس نادي النصر الليبي عبد الرحمن زيد أنهى كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة من أجل إقامة مهرجان اعتزال الكابتن خالد حسين أمام نادي الزمالك.

وكان خالد حسين صاحب الـ 47 عامًا والذي يعتبر أحد أعظم المواهب الكروية في الكرة الليبية قد اعتزل اللعب قبل 10 أعوام، بعدما حقق مع ناديه النصر ببطولة كأس ليبيا ثلاث مرات، بالإضافة إلى مسيرة دولية مميزة مع المنتخب الوطني.

فيما يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.