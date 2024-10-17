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رياضة

زمالك 2007 يفوز على السكة الحديد 3-1 في دوري الجمهورية

زمالك 2007، فيتو
زمالك 2007، فيتو

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل الأهداف كل من، عبد الله عبد الناصر، وزياد كمال، وحسام عاشور التقي، في الدقائق 36 و45 و53 من زمن اللقاء.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة، وقدموا أداءً فنيًا متميزًا، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسئولًا للمهمات.

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