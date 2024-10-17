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تفاصيل انقلاب قطار بضائع في البدرشين.. الاصطدام بلودر معطل السبب.. خروج 6 عربات عن القضبان وإصابة 3 أشخاص.. ووزارة النقل تشكل لجنة لبيان تفاصيل الحادث (صور)

انقلاب قطار بضائع،
انقلاب قطار بضائع، فيتو

انقلاب قطار بضائع البدرشين، وقع منذ قليل، حادث خروج قطار بضائع عن القضبان محمل بصهاريج مياه بالقرب من مزلقان المريوطية بالبدرشين جنوب الجيزة بخط التبين الواحات، مما تسبب في انقلاب الجرار و6 عربات من قطار البضائع خط الواحات.

 

شاهد عيان يكشف تفاصيل انقلاب قطار بضائع 

 

كشف أحد شهود العيان تفاصيل حادث انقلاب قطار بضائع بالبدرشين في الجيزة، وأفاد أنه سمع صوت ارتطام شديد، وهزة أرضية.

وأضاف، أنهم وجدوا قطار البضائع قد اصطدم بسيارة لودر وتسبب ذلك في خروج عربات القطار عن القضبان، مضيفا أن السائق فر هاربا، ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللورد.

السائق فقد السيطرة على الجرار، ننشر التحقيقات الأولية في حادث قطار البدرشين

اصطدم بلودر، النقل تكشف تفاصيل حادث قطار البدرشين

التحقيقات الأولية في حادث انقلاب قطار بضائع 

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق القطار فقد السيطرة على الجرار، بعدما اصطدم بلودر "معطل" على السكة الحديد، فتسبب الاصطدام في انزلاق الجرار عن القضبان وانقلاب العربات، فضلا عن سقوط الونش بترعة مجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية المركز التابع لمحافظة الجيزة، أن سبب الحادث هو اصطدام جرار القطار بلودر، أدى إلى خروج جميع عربات القطار عن السكة وانقلابها عدا عربة واحدة وجرار، ووقوع اللودر بالترعة.

 

الاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث

 

وتستمع جهات التحقيقات لأقوال شهود العيان، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإعداد تقرير وافٍ عن ما جاء بها، للمساعدة في مجري التحقيقات.

 

 

 

بيان السكة الحديد عن انقلاب قطار بضائع

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10، فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق، حيث فر السائق هاربا ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر مما أدى إلى خروج عدد ست عربات وسقوط باقي العربات عن السكة وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأكدت أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

كما أهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المعدة العبور حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

تشكيل لجنة متخصصة لبيان أسباب حادث قطار البدرشين

 

وقرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، تشكيل لجنة متخصصة لبيان أسباب حادث قطار البدرشين، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين في الحادث.

وأكد وزير النقل، أنه لن يتم التهاون في أي واقعة إهمال أو مخالفة لتعليمات التشغيل.

وكان قد وصل فريق مهندسين من السكك الحديدية لموقع حادث قطار البدرشين، وتوقفت حركة القطارات بمنطقة البدرشين بسبب حادث انقلاب قطار البضائع. 

 

انقلاب عربتين من قطار بضائع بالجيزة


وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات، من بينهم شخصان داخل القطار.

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

 

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