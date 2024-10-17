لقطات جديدة لحادث انقلاب عربتي قطار بضائع بالبدرشين (فيديو و صور)

شهدت منطقة البدرشين، منذ قليل، حادث انقلاب عربتي قطار بضائع بمزلقان المنشية المركز التابع لمحافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب عربتي قطار بضائع بالجيزة



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربتي قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات، من بينهم شخصان داخل القطار.

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر بالواقعة.