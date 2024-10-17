السائق فقد السيطرة على الجرار، ننشر التحقيقات الأولية في حادث قطار البدرشين

كشفت التحقيقات الأولية لحادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية بالجيزة، أن سائق القطار فقد السيطرة على الجرار، بعدما اصطدم بلودر "معطل" على السكة الحديد، فتسبب الاصطدام في انزلاق الجرار عن القضبان وانقلاب العربات، فضلا عن سقوط الونش بترعة مجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن سبب الحادث هو اصطدام جرار القطار بلودر، أدى إلى خروج جميع عربات القطار عن السكة وانقلابها عدا عربة واحدة وجرار، ووقوع اللودر بالترعة.

وشهدت منطقة البدرشين، منذ قليل، حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية المركز التابع لمحافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وتستمع جهات التحقيقات لأقوال شهود العيان، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإعداد تقرير وافٍ عن ما جاء بها، للمساعدة في مجرى التحقيقات.

انقلاب عربتين من قطار بضائع بالجيزة



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات، من بينهم شخصان داخل القطار.

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر بالواقعة.