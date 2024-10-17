الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السائق فقد السيطرة على الجرار، ننشر التحقيقات الأولية في حادث قطار البدرشين

التحقيقات الأولية
التحقيقات الأولية في حادث قطار البدرشين

كشفت التحقيقات الأولية لحادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية بالجيزة، أن سائق القطار فقد السيطرة على الجرار، بعدما اصطدم بلودر "معطل" على السكة الحديد، فتسبب الاصطدام في انزلاق الجرار عن القضبان وانقلاب العربات، فضلا عن سقوط الونش بترعة مجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن سبب الحادث هو اصطدام جرار القطار بلودر، أدى إلى خروج جميع عربات القطار عن السكة وانقلابها عدا عربة واحدة وجرار، ووقوع اللودر بالترعة.

وشهدت منطقة البدرشين، منذ قليل، حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية المركز التابع لمحافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وتستمع جهات التحقيقات لأقوال شهود العيان، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإعداد تقرير وافٍ عن ما جاء بها، للمساعدة في مجرى التحقيقات.

 

 

انقلاب عربتين من قطار بضائع بالجيزة


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات، من بينهم شخصان داخل القطار.

 

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسعافات الاولية اصطدام انقلاب عربتين من قطار بضائع أمن الجيزة

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل قرب الخزان الجديد في إسنا جنوب الأقصر (فيديو وصور)

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية