اصطدم بلودر، النقل تكشف تفاصيل حادث قطار البدرشين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10، فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق، حيث فر السائق هاربا ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر مما أدى إلى خروج عدد ست عربات وسقوط باقي العربات عن السكة وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأكدت أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

كما أهابت الهيئة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المعدة العبور حفاظا على الأرواح والممتلكات.