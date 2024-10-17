الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

أول تحرك من وزارة النقل بشأن حادث قطار البدرشين

قطار البدرشين
قطار البدرشين

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، تشكيل لجنة متخصصة لبيان أسباب حادث قطار البدرشين، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين في الحادث.

وأكد وزير النقل، أنه لن يتم التهاون في أي واقعة إهمال أو مخالفة لتعليمات التشغيل.

وكان قد وصل فريق مهندسين من السكك الحديدية لموقع حادث قطار البدرشين، وتوقفت حركة القطارات بمنطقة البدرشين بسبب حادث انقلاب قطار البضائع. 

 

خروج قطار بضائع عن القضبان بالقرب من البدرشين على خط التبين الواحات.

 

وقع منذ قليل حادث خروج قطار بضائع عن القضبان محمل بصهاريج مياه بالقرب من مزلقان المريوطية بالبدرشين جنوب الجيزة بخط التبين الواحات، مما تسبب فى انقلاب الجرار وعدد ٦ عربات من قطار البضائع خط الواحات.

وكانت سيارة قد قطعت الطريق على قطار البضائع أثناء مروره، الأمر الذي أدى لتصادم القطار بالسيارة وانقلاب بعض عرباته. 

من ناحية أخرى، تحركت، منذ قليل، عدد من أوناش السكك الحديدية والمهندسين لموقع الحادث، ومن المقرر البدء فورا في رفع آثار الحادث.

 

 

 

 

 

 

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