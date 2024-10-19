المركزي للإحصاء يكشف حجم إنتاج مصر من القمح خلال 2022/ 2023.. ووزير التموين يؤكد: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 شهور.. ورفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه

تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بالقمح باعتباره سلعة استراتيجية هامة لتوفير الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن مصري.

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم إنتاج مصر من “ الحبوب - القمح - الأرز - الخضروات - الفاكهة ” ونصيب الفرد من كل عنصر على حدة، ويأتى هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام.

وترصد فيتو إنتاج مصر من القمح ، متوســط نصيــب الفــرد من القمح عـام (2022/ 2023)

إنتاج مصر من القمح عـام (2022/ 2023)

ـ بلـغ إنتــاج القــمح 9.1 ملـيون طـن عــام (2022/2023) مقـابـل 9.6 مليـون طـن عام (2021/2022) بنسـبة انخفاض قدرها 5.8 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة بنسبة 7.4%.

متوســط نصيــب الفــرد من القمح خلال عام 2022 / 2023

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كجم عام (2022/2023) مقابل 165.0كجم عام ) 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.8%.

أسعار القمح المستورد في الأسواق

سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12800 جنيهًا للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12500 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.

التموين: احتياجات مصر من القمح 3.8 مليون طن، الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 شهور، ورفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه

وصرح وزير التموين الدكتور شرف فاروق عن تدبير احتياجات مصر من القمح بنحو 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024 بالتعاون مع مناشئ مختلفة.و كلف وزير التموين هيئة السلع التموينية بتكليفات محددة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، وعلى رأسها سلعة القمح، مؤكدا وضع هدف برفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 9 شهور بدلا من 6 شهور.

وأشار إلى أن السوق المحلي يستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا ما بين احتياجات القطاع الخاص والاحتياجات التموينية لمنظومة دعم الخبز.

زيادة السعات التخزينية لتأمين المخزون الإستراتيجي

وأكد وزير التموين زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 9.8 شهر لجميع السلع من خلال زيادة الاستثمارات والتعاقدات الخاصة التي تتم على فترات مستقبلية ليس بالشرط أن تكون مخزنة لدينا بل يمكن أن تكون لدى المورد لحين وصولها.

أسعار توريد القمح المصري في موسم 2024 / 2025

وقد وافق مجلس الوزراء على رفع سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب بدلا من 2000 جنيه جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

بالموسم الماضي، رفعت الحكومة سعر القمح مرتين ليصل إلى 1500 جنيه للإردب في أبريل 2023، مقابل ألف جنيه حددتها بشكل أولي في يناير السابق عليه، وما بين 865 و885 جنيهًا للإردب في الموسم الذي يسبقه.

6 شهور الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وفي إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد عن ستة أشهر، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.

ليصبح بذلك مدى كفاية أرصدة البلاد من القمح التمويني 6.1 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمنظومة الخبز البلدي المدعم.

