السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

الأرز
الأرز

سجلت أسعار الأرز،   استقرار ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

سعر الأرز اليوم  السبت 

أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية بلغت أسعار  الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية،  نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

 

ووفقا لتصريحات مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فإن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح بين 16 ألف جنيه للطن من الأصناف رفيعة الحبة، و17 ألف جنيه للطن للأصناف عريضة الحبة.

 

تأتي هذه الأسعار مرتفعة بنحو 4 آلاف جنيه في الطن مقارنة بأسعار منتصف أغسطس الماضي، وبذلك تكون قد وصلت إلى المستوى الذي كانت قد سجلته في مارس الماضي.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض من المضارب إلى مستويات تتراوح بين 25-26 ألف جنيه للطن، بارتفاع نسبته 20% في المتوسط.

 

 أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن  أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

 

 

 

سعر الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ جاء سعر الأرز المعبأ لعدد من الشركات كالأتي: 

  1. بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.
  2. بلغ متوسط سعر أرز الضحى  نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.
  3. بلغ متوسط سعر أرز زمزم  نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الأرز اليوم السبت سعر الارز سعر الأرز اليوم

مواد متعلقة

المركزي للإحصاء يكشف حجم إنتاج مصر من القمح خلال 2022/ 2023.. ووزير التموين يؤكد: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 شهور.. ورفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

التمثيل التجاري المصري في بريتوريا يشارك باجتماع مجلس أعمال الـ"بريكس"

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أخبار الاقتصاد اليوم، جرام الذهب عيار 24 يسجل 4171 جنيها، الصناعة تستقبل المستثمرين الصناعيين بالفيوم، المركزي للإحصاء يكشف حجم إنتاج مصر من القمح خلال 2022/ 2023

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

ديوان رئيس وزراء الإحتلال يؤكد استهداف منزل نتنياهو

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية