فقدان طيارين في تحطم مقاتلة أمريكية قرب واشنطن

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، إن مقاتلة أمريكية تحطمت، في أثناء رحلة تدريبية في ولاية واشنطن.

تحطم طائرة أثناء رحلة تدريبية

وأضافت الوكالة أن البحرية الأمريكية تجري عمليات بحث عن طيارين فُقدا بعد تحطم المقاتلة من طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، في ولاية واشنطن، أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، التي تشمل مروحية من طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبي؛ من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "حتى صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق"، مشيرة إلى أن المسؤولين في البحرية لا يعرفون ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل حصول التحطم".

وتحتوي الطائرة على أجهزة حرب إلكترونية متطورة، ومعظم أسرابها متمركزة في قاعدة ويدبي، بينما يوجد سرب واحد في محطة طيران تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في اليابان، بحسب "أسوشيتد برس".