فوائد الكاكاو الخام، لصحة القلب والدماغ وتحسين المزاج

فوائد الكاكاو الخام، للصحة قد لا يعلم عنها الكثيرون شيئا، فالكاكاو الخام بالنسبة لمعظم مستخدمينه، هو مكون سحري لصنع الشوكولاتة والنوتيلا وكيكة الشوكولاتة، في حين أن فوائد الكاكاو الخام للصحة عديدة وهامة، ولا يمكن إغفالها، دون الاستفادة منها، فيعد الكاكاو الخام من المواد الطبيعية المليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وقد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية.

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الكاكاو الخام للصحة عديدة ومذهلة، ويجب تضمين الكاكاو الخام في نظامنا الغذائي، بطرق عديدة، حتى يمكن الاستفادة من فوائد الكاكاو الخام للصحة.

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فوائد الكاكاو الخام للصحة

وتستعرض الدكتورة لورا، في السطور التالية، أهم فوائد الكاكاو الخام لمختلف أجهزة الجسم.

صحة القلب

يحتوي الكاكاو الخام على الفلافونول، وهي مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الدماغ

الكاكاو الخام هو أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم، وهو مهم لوظائف الدماغ. يساعد المغنيسيوم بدوره على تنظيم الحالة المزاجية، وتحسين الذاكرة وخفض مستويات التوتر.

الحالة المزاجية

يحتوي الكاكاو الخام على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية وخفض مستويات التوتر، وتشمل هذه المركبات الثيوبرومين، الذي يشبه الكافيين، والفينيثيلامين، وهو ناقل عصبي يشارك في مشاعر المتعة، مما يجعل الكاكاو الخام وسيلة جيدة لتحسين حالتك المزاجية.

صحة الجلد

يحتوي الكاكاو الخام على مضادات الأكسدة؛ التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد.

صحة الجهاز الهضمي

الكاكاو الخام هو مصدر جيد للألياف، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز فقدان الوزن.

اجعلي الكاكاو جزء من نظامك الغذائي

وأشارت الدكتورة لورا؛ أنه بالإضافة إلى هذه الفوائد الصحية، فإن الكاكاو الخام هو أيضًا عنصر لذيذ ومتعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات اللذيذة، والتي سيعشقها كل أفراد أسرتك.

يمكن إضافة الكاكاو الخام إلى العصائر، والميلك شيك، والشوفان، والزبادي، والمعجنات، لتحويلها إلى مشروبات بطعم الشوكولاتة الغنية اللذيذة.

يمكن أيضًا استخدام الكاكاو الخام لصنع ألواح الشوكولاتة، وصلصة الشوكولاتة، ومشروبات الشوكولاتة، لعشاق الشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو الخام

كيكة الشوكولاته

ولكل محبي كيكة الشوكولاتة، تقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة باستخدام الكاكاو الخام، بخطوات بسيطة وسهلة، مع صوص الشوكولاتة المميز.

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة:

كوبين دقيق

كوبين سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

كوب إلا ربع كاكاو خام نوع جيد

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر(10 جرامات)

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافية)

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

4 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة

كوب إلا ربع زيت نباتى نوع جيد

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوب وربع ماء

مقادير حشوة كيكة الشوكولاتة

كوبين ونصف شوكولاتة خام مفرومة

كوب الا ربع كريمة سائلة ( أو نصف كوب حليب ونصف كوب كريمة سائلة )

مقادير صوص جناش للزينة:

نصف كوب كريمة سائلة (أو نصف كوب حليب سائل مع ملعقة كبيرة زبدة حيوانى بدون ملح )

كوب وثلث شوكولاتة خام مفرومة

خطوات عمل كيكة الشوكولاتة:

فى بولة نخلط الدقيق والنشا مع البيكنج بودر، وبيكربونات الصوديوم والكاكاو الخام والملح.

فى بولة كبيرة نضع البيض، مع السكر والزيت والماء والنسكافية والفانيليا، ونخفق بالمضرب الكهربائى، حتى يصبح خليط سلس وناعم.

نضيف على الخليط السابق المكونات الجافة، ونقلب.

نحضر 2 صينية مقاس 20، وتدهن وتبطن بورق زبدة، أو صينية مقاس 24 عالية الحواف، ونصب العجينة ونخبز الكيك فى فرن ساخن سابقا على 175 أو 180.

يترك الكيك يخبز حوالى 35 أو 38 دقيقة، ونختبره بعد مرور 25 دقيقة أو 30 دقيقة حتى يخرج نظيف.

بعد خروج الكيك من الفرن،يترك حتى يبرد تماما، ونجهز الحشو وصوص الجناش للوجه.

أولا الحشو، نسخن الكريمة (أو الكريمة مع الحليب )، على نار متوسطة حتى يغلى، ثم نرفع الخليط ونضع فوقه الشوكولاتة الخام المفرومة، ونقلب حتى تذوب تماما.

نضع الخليط فى الثلاجة حتى يبرد، وبعد أن يبرد الكيك نقطع كل قالب نصفين ونخرج الحشو، ويقلب ثم نحشى بين طبقات الكيك.

ونساوى كمية قليلة على الوجه، والجوانب، وندخل الكيك الثلاجة حتى يتماسك الحشو.

نحضر صوص الجناش، بتسخين الكريمة السائلة (او الحليب مع الزبدة ) جيدا، ثم نرفع الكريمة من على النار، ونصب الشيكولاتة المفرومة، ونقلب حتى تذوب تماما، ثم نترك الصوص يهدأ، ونصبة فوق الكيكة.

ثم ندخل الكيكة الثلاجة 3 ساعات على الاقل، أو ليلة.

ثم تقدم وبالهنا والشفا.