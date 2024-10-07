رئيس مركز بني عبيد بالدقهلية يفتتح القافلة الطبية بقرية اليوسفية (صور)

شهد هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، افتتاح القافلة الطبية والبيطرية وتفقد مقر الوحدة الصحية بقرية اليوسفية بمركز بنى عبيد.

افتتاح القافلة الطبية والبيطرية باليوسفية

تم الافتتاح بحضور أحمد إبراهيم ومحمد سعد نواب رئيس المركز والدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بمحافظة الدقهلية والسيد منصور رئيس قرية اليوسفية والدكتورة علياء أبو السعود مدير القوافل العلاجية والطبية بالدقهلية ومحمد سعد مدير الإدارة الزراعية والدكتور محمد أحمد العدل مدير إدارة الطب البيطرى.

وذلك بناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالاهتمام بالمنظومة الطبية وتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا فى مركز بنى عبيد.

تقديم الخدمات الطبية لكافة فئات وأطياف المجتمع

وخلال ذلك أشاد "رئيس المركز" بالقوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة من خلال الفرق الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية لكافة فئات وأطياف المجتمع فى مختلف المراكز.

القافلة الطبية بقرية أبو المعاطى الباز تستهدف تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 2000 مواطن

ومن جانبها أكدت الدكتورة "علياء أبو السعود" مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة على أن القافلة الطبية بقرية أبو المعاطى الباز تستهدف تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 2000 مواطن من أهالى القرية والمناطق المجاورة والمحيطة بها على مدار يومين.

والقافلة تضم 12 عيادات طبية عيادة ثابتة بجوار مركز الشباب والوحدة الصحية و9 عيادات متحركة تجوب كافة أنحاء القرية وتضم تخصصات الباطنة - أطفال - ونساء - عظام - جلدية - جراحة - أسنان - أشعة - تنظيم أسرة - فحوصات معملية ) بالإضافة إلى صرف العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى استكمال علاج لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة.



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