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رئيس مدينة دكرنس بالدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرتي حادثي قطار المنصورة وجامعة الجلالة (صور)

رئيس دكرنس يقدم العزاء،
رئيس دكرنس يقدم العزاء، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بتقديم واجب العزاء لأسرة فقيد حادث قطار المنصورة الطالب أحمد الدسوقي عزيبة الطالب بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة بمسقط رأسه بمدينة دكرنس.

كما قدم واجب العزاء لأسرة فقيد حادث جامعة الجلالة محمد شعيب الطالب بكلية الصيدلة جامعة الجلالة  بمسقط رأسه بقرية ديمشلت شهداء العلم.

 


وأعرب اللواء "مرزوق" عن خالص عزائه لأسر شهداء العلم داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم  بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم من الشهداء.

طالب القطار 
طالب الجلالة

وشيع أهالي قرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية جثمان طالب الصيدلة أحد ضحايا حادث جامعة الجلالة من مسجد القرية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

جانب من الجنازة، فيتو

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الأهالي وخيم الحزن علي أهالي القرية.

 

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