الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

ننشر خطة ومواعيد انقطاع المياه بالدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

أعلنت مياه الدقهلية عن انقطاع المياه بطلخا وبعض مناطق نبروه الجمعة والسبت القادمين.

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع مياه الشرب بكلًا من المناطق الآتية: طلخا بالكامل، وجزء من نبروه.

 

وأوضحت أن انقطاع المياه  يوم  الجمعة الموافق 15/12/2023 يبدأ من الساعة 6:30 مساء، وحتى الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 16/12/2023، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمرفق مياه طلخا.

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وناشدت الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

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