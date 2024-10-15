وكيل تضامن الدقهلية تبحث مع رئيس المجلس القومي للمرأة سبل التعاون المشترك

استقبلت مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمقر المجلس بحضور عدد أعضاء المجلس ومدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة بصفتها مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة الدقهلية.

وفي بداية اللقاء أشادت "جلالة" بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة في خدمة المرأة والأسرة المصرية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس بجهود وزارة التضامن الاجتماعي للنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف المجالات مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت "جلالة" إلي الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة علي أرض القري والمدن عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر المنفذة من خلال برنامج " التمكين الاقتصادي ومشروعات المرأة الريفية.

وخلال اللقاء تم التنسيق بين الجانبين علي التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تساعد على مواجهة القضايا الاجتماعية ذات الاهتمام المشترك كزواج الأطفال والأمية والهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال وغيرها من التحديات التي تواجه المجتمع.

حضر اللقاء أعضاء المجلس جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثان لفرع المجلس والدكتورة داليا الإتربي والدكتورة أماني غبور وهناء مسعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة.