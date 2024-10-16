الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في رسالة للكونجرس، بايدن يوجه بنشر نظام "ثاد" في إسرائيل

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، برسالة إلى الكونجرس، وجه خلالها بنشر منظومة الدفاع الجوي "ثاد" لتعزيز الموقف الدفاعي في إٍسرائيل.

وفي وقت سابق أعلن بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وصول الفريق الأمريكي مع المكونات الأولية؛ لتشغيل بطارية ثاد الدفاعية إلى إسرائيل.


وقال رايدر إن فريقًا متقدمًا من الأفراد العسكريين الأمريكيين والمكونات الأولية اللازمة لـ تشغيل بطارية الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية ثاد، وصل إلى إسرائيل.

وأضاف أن البطارية قادرة على التشغيل الكامل في المستقبل القريب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي "ثاد" في المنطقة، حيث سبق أن وجه الرئيس الأميركي الجيش بنشرها في الشرق الأوسط العام الماضي بعد هجمات 7 أكتوبر للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

 كما سبق للولايات المتحدة أن نشرت منظومة "ثاد" في إسرائيل عام 2019 للتدريب وتدريبات دفاع جوي متكاملة.

ومنظومة الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها، وهي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية)، وتعتبر جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الإستراتيجية من الهجمات الباليستية.

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، والاحتلال يعلن اعتراض هدف في طبريا

بسبب ما أسماه انقلاب القصر، ترامب: بايدن يكره هاريس أكثر مني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الأمريكى جو بايدن الكونجرس منظومة الدفاع الجوي ثاد إ سرائيل وزارة الدفاع الامريكية

مواد متعلقة

بسبب ما أسماه انقلاب القصر، ترامب: بايدن يكره هاريس أكثر مني

بعد إبلاغ بايدن، تسريبات تكشف موعد وأهداف الضربة الإسرائيلية على إيران

بايدن يحذر إيران: أوقفوا التآمر على ترامب وأي محاولة لاغتياله إعلان حرب

يسبه بألفاظ إباحية ويصفه باللعين، كتاب جديد يكشف ما يقوله بايدن عن نتنياهو في الكواليس

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

أحداث جسام وملحمة كبرى قادمة، تغريدة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية