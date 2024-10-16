الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

انفجار طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

الجليل، فيتو
الجليل، فيتو

لبنان، أفادت وسائل إعلام الجيش الإسرائيلي انفجار طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقالت إنه تم انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 

استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

ومن جانب آخر من أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان في منطقة طبريا.

أعلن حزب الله اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.

كذلك أكد حزب الله قصف دبابة وجرافات إسرائيلية بالصواريخ عند أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان.

 

فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بأن فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان. 

 

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لبنان الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة فلسطين الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار

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