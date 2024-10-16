الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصرع شخص على الأقل وإصابة آخرين في حريق هائل بمصفاة نفط بإيران (فيديو)

حريق في مصفاة بترول
حريق في مصفاة بترول إيرانية، فيتو

إيران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية  بمقتل شخص على الأقل وإصابة 4 آخرين في حريق اندلع بـ  مصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.

وعزت سلطة خوزستان الحادث إلى “اصطدام ناقلة بخزانات بنزين”، وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.


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مصفاة بارس بترول شوشتار خوزستان الإيرانية سلطة خوزستان خزانات بنزين

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