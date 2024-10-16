مصرع شخص على الأقل وإصابة آخرين في حريق هائل بمصفاة نفط بإيران (فيديو)

إيران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل شخص على الأقل وإصابة 4 آخرين في حريق اندلع بـ مصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.

مقتل شخص وتسجيل عدة إصابات في حريق بمصفاة نفط في خوزستان الإيرانية وفق وسائل إعلام محلية #إيران #العربية pic.twitter.com/GPxm6tpKMR — العربية (@AlArabiya) October 15, 2024

وعزت سلطة خوزستان الحادث إلى “اصطدام ناقلة بخزانات بنزين”، وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.