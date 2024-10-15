بسبب ما أسماه انقلاب القصر، ترامب: بايدن يكره هاريس أكثر مني

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الرئيس جو بايدن يشعر بالكره تجاه نائبته كامالا هاريس بسبب ما أسماه "انقلاب القصر" والذي أجبره على الانسحاب من السباق الرئاسي.

العلاقة بين بايدن وهاريس

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "Bussin 'With The Boys" على موقع "يوتيوب"، مقيما العلاقة بين بايدن وهاريس: "إنه (بايدن) يكرهني كثيرا، ولكنني أعتقد أنه يكرهها بنفس قدر كرهه لي أو ربما أكثر".

وأشار إلى أن علاقة بايدن ونائبته هاريس "تدهورت بعد (انقلاب القصر) الذي أدى إلى إجبار رئيس البيت الأبيض على الانسحاب، والتخلي عن خططه لإعادة انتخابه وإعطاء هاريس المكان في الحزب الديمقراطي للمنافسة في السباق الرئاسي".

ترامب يشكك في قدرات هاريس ويطالبها باختبارات عقلية

وأمس، طالب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس باجتياز اختبار القدرات العقلية، مشيرا إلى أن تصرفاتها دفعت الكثيرين للشك بوجود خلل ما بها.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أعتقد أن من المهم جدا أن تجتاز هاريس اختبارا لتقييم الإدراك والقدرات العقلية لأن تصرفاتها جعلت الكثير من الناس يعتقدون أن هناك خطبًا ما بها".

وأشار ترامب إلى أنه بعد أربع سنوات من حكم جو بايدن، لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تمر بالتجربة نفسها مرة أخرى.