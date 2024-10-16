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رياضة

طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة الشناوي وخالد صبحي

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب عبارة عن جرح قطعي في الحاجب، بينما إصابة خالد صبحي مدافع المنتخب، تمزق  في عضلات الساق.

ومن المقرر وصول  بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في التاسعة صباح اليوم الأربعاء للقاهرة.

خالد صبحي لاعب منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب مصر الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة  خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبلين. 

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة خلال الأجندة الدولية نفسها.

 فيتو، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة.

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط.

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط. 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط.

 

 منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

 

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