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رياضة

أول تعليق لحسام حسن بعد التأهل لأمم إفريقيا

حسام حسن في المؤتمر
حسام حسن في المؤتمر الصحفي، فيتو

منتخب مصر، قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم: “أنا مبحبش الخسارة حتى لو ماتش ودي، والمنتخب الموريتاني قوي جدا وإحنا كان طموحنا الفوز”. 

وتابع حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الإعلام في مصر لو فزنا برضه هينتقد فا أنا اللي يهمني الفوز والتأهل دون هزيمة، وأحقق المطلوب وكل الاحترام والتقدير ليهم وللسوشيال ميديا الذين ينتقدون ومستنيين أي غلطة”.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

انتهت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب موريتانيا بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقاط، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط.. ويصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

 فيتو

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط 

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط 

 

 منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وضغط منتخب مصر بقوة خاصة في خط الهجوم عن طريق عمر مرموش وأحمد سيد زيزو ولكنه لم يصل للشباك خلال أحداث الشوط الأول.

 

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

ونجح الشناوي في التصدي لأخطر كرات المباراة بالدقيقة 56 من انفراد تام بالمرمى.

واستمرت محاولات كلا المنتخبين لخطف هدف الفوز حيث دفع حسام حسن بمحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي خلال أحداث الشوط الثاني.

 

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

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