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خارج الحدود

البنك الدولي: فقدان الأرواح في الحرب على غزة ولبنان أمر لا يطاق

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال رئيس البنك الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدمار في الممتلكات نتيجة الصراع الدائر بـ الشرق الأوسط قد فاق الحدود.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف رئيس البنك الدولي: "إذا انتشر الصراع في منطقة الشرق الأوسط فإن المساهمين الأكبر في الاقتصاد العالمي سيتأثرون مضيفا فقدان الأرواح في الصراعين بـ غزة ولبنان أمر لا يطاق".

 

ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

في السياق ذاته، أعلنت صحة غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 375 يوما إلى 42344 شهيدا و99013 مصابا.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 55 شهيدا و329 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان

كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 2350 شخصا وإصابة 10906 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

 

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