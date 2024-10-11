من اليمن إلى هرتسليا، عملية نوعية للحوثيين فى قلب إسرائيل (فيديو)

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إصابة مبنى في هرتسليا،
إصابة مبنى في هرتسليا، فيتو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بوقوع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى، اليوم الجمعة.

إصابة مبنى فى هرتسليا بمسيرة يمنية

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أنه تمت إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب بعد الإعلان عن تسلل طائرة مسيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل لا سيما تل أبيب، بعد رصد تسلل طائرات معادية، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات ناجم عن اعتراضات أو سقوط أجسام معادية.

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وفي الوقت ذته، أشارت سلطات الاحتلال إلى اعتراض طائرة مسيرة في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، قالت الصحيفة، إن السلطات الأمنية تتابع الوضع عن كثب، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة للرد على التهديدات المحتملة.

من جهتها أكدت القناة 12 الإسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في هرتسيليا بعد تفعيل صفارات الإنذار والاشتباه بتسلل مسيرة معادية.

ونقلت قناة كان العبرية، عن مسؤول أمني  فى الاحتلال قوله: إن المسيرة التي رصدت في تل أبيب جاءت من اليمن.

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