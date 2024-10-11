من اليمن إلى هرتسليا، عملية نوعية للحوثيين فى قلب إسرائيل (فيديو)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بوقوع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى، اليوم الجمعة.

إصابة مبنى فى هرتسليا بمسيرة يمنية

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أنه تمت إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب بعد الإعلان عن تسلل طائرة مسيرة.

لحظة سقوط طائرة مُسَيّرة على هرتسيليا شمال تل أبيب pic.twitter.com/lf8t6dbqTH — Lebanon Debate (@lebanondebate) October 11, 2024

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل لا سيما تل أبيب، بعد رصد تسلل طائرات معادية، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات ناجم عن اعتراضات أو سقوط أجسام معادية.

مسيرات المقاومة تثير الرعب فى تل أبيب

وفي الوقت ذته، أشارت سلطات الاحتلال إلى اعتراض طائرة مسيرة في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، قالت الصحيفة، إن السلطات الأمنية تتابع الوضع عن كثب، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة للرد على التهديدات المحتملة.

من جهتها أكدت القناة 12 الإسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في هرتسيليا بعد تفعيل صفارات الإنذار والاشتباه بتسلل مسيرة معادية.

ونقلت قناة كان العبرية، عن مسؤول أمني فى الاحتلال قوله: إن المسيرة التي رصدت في تل أبيب جاءت من اليمن.