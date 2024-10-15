الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اشتعال الحرب الكلامية بين نتنياهو وماكرون بسبب لبنان وغزة

ماكرون ونتنياهو،
ماكرون ونتنياهو، فيتو

ارتفع سقف التصريحات المتبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تصريح ماكرون حول آلية تأسيس إسرائيل.

حرب كلامية بين ماكرون ونتنياهو

ومنذ قليل، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن "نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة".

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه "تذكيرا للرئيس الفرنسي: لم يكن قرار الأمم المتحدة الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل هو النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء المقاتلين الأبطال، وكثير منهم ناجون من المحرقة بما في ذلك نظام فيشي في فرنسا"، وذلك وفق تعبيره.

نظام فيشي في فرنسا

يشار إلى أن نظام فيشي في فرنسا، شرع في 1942 في حملات الاعتقال لليهود في باريس، وتم ترُحّيل الآلاف منهم إلى المحارق النازية.

 وقال ماكرون خلال تدشين نصب يخلد ذكرى الضحايا في وقت سابق إن "فرنسا خانت نفسها خلال نظام فيشي". 

وكانت بورن قالت في وقت سابق إن فرنسا "أضاعت من خلال هذه الأحداث جزءا من روحها"، وذلك وفقا لشبكة «فرانس 24».

وزعم مكتب نتنياهو أنه “من الجدير بالذكر أيضًا أنه في العقود الماضية، أصدرت الأمم المتحدة مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، والغرض منها هو إنكار حق وجود الدولة اليهودية الوحيدة وقدرتها على الدفاع عن نفسها"، وذلك وفقا البيان.

إنشاء إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  صرح بأنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ماكرون قال في اجتماع للحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء: "يجب على  نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك لا ينبغي له أن يحرر نفسه من قرارات الأمم المتحدة"، وذلك في تعليق للرئيس الفرنسي على الوضع في جنوب لبنان وإطلاق النار المتكرر من إسرائيل على قوات حفظ السلام، ما أدى لإصابة 4 منهم.

وقف شحنات الأسلحة إلى دولة الاحتلال

وفي 6 أكتوبر الماضي، انتقد نتنياهو دعوة ماكرون لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يتم استخدامها ضد المدنيين في غزة.

والاسبوع الماضي، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان وقال في مؤتمر صحفي في قبرص في ختام قمة (ميد9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط: "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل… بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان. إنه ضروري حاليا لكل من رهائننا والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي للصراع".

وأكمل: "لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه.. نعلم جميعا أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".

نتنياهو يبلغ ماكرون موقفه من وقف إطلاق النار في لبنان

ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل نتنياهو ماكرون الرئيس الفرنسي الاحتلال الإسرائيلي فرنسا نظام فيشي اليهود الأمم المتحدة لبنان غزة

مواد متعلقة

نتنياهو يبلغ ماكرون موقفه من وقف إطلاق النار في لبنان

رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان متحدية إسرائيل

ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان

رغبة من ماكرون، هبة طوجي تغني "لبيروت" في افتتاح القمة الفرنكوفونية في فرنسا

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية