اشتعال الحرب الكلامية بين نتنياهو وماكرون بسبب لبنان وغزة

ارتفع سقف التصريحات المتبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تصريح ماكرون حول آلية تأسيس إسرائيل.

حرب كلامية بين ماكرون ونتنياهو

ومنذ قليل، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن "نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة".

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه "تذكيرا للرئيس الفرنسي: لم يكن قرار الأمم المتحدة الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل هو النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء المقاتلين الأبطال، وكثير منهم ناجون من المحرقة بما في ذلك نظام فيشي في فرنسا"، وذلك وفق تعبيره.

نظام فيشي في فرنسا

يشار إلى أن نظام فيشي في فرنسا، شرع في 1942 في حملات الاعتقال لليهود في باريس، وتم ترُحّيل الآلاف منهم إلى المحارق النازية.

وقال ماكرون خلال تدشين نصب يخلد ذكرى الضحايا في وقت سابق إن "فرنسا خانت نفسها خلال نظام فيشي".

وكانت بورن قالت في وقت سابق إن فرنسا "أضاعت من خلال هذه الأحداث جزءا من روحها"، وذلك وفقا لشبكة «فرانس 24».

وزعم مكتب نتنياهو أنه “من الجدير بالذكر أيضًا أنه في العقود الماضية، أصدرت الأمم المتحدة مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، والغرض منها هو إنكار حق وجود الدولة اليهودية الوحيدة وقدرتها على الدفاع عن نفسها"، وذلك وفقا البيان.

إنشاء إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ماكرون قال في اجتماع للحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء: "يجب على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك لا ينبغي له أن يحرر نفسه من قرارات الأمم المتحدة"، وذلك في تعليق للرئيس الفرنسي على الوضع في جنوب لبنان وإطلاق النار المتكرر من إسرائيل على قوات حفظ السلام، ما أدى لإصابة 4 منهم.

وقف شحنات الأسلحة إلى دولة الاحتلال

وفي 6 أكتوبر الماضي، انتقد نتنياهو دعوة ماكرون لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يتم استخدامها ضد المدنيين في غزة.

والاسبوع الماضي، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان وقال في مؤتمر صحفي في قبرص في ختام قمة (ميد9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط: "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل… بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان. إنه ضروري حاليا لكل من رهائننا والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي للصراع".

وأكمل: "لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه.. نعلم جميعا أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".