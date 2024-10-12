السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: 2255 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن 2255 شهيدا و10524 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

حصيلة ضحايا الغارات على لبنان 

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان: إن حصيلة ضحايا الغارات يوم أمس بلغت 26 شهيدا و144 جريحا.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المعيصرة بجبل لبنان، إلى 5 شهداء و14 جريحا.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن إغلاق 100 مركز للرعاية الصحية بمناطق النزاع في لبنان.

قال أدهانوم جيبريسوس عبر منصة “إكس”، إن من بين 207 مراكز للرعاية الصحية الأولية في مناطق النزاع في لبنان، تم إغلاق 100 مركز الآن بسبب تصاعد العنف.

إغلاق 5 مستشفيات فى لبنان 

أضاف أنه تم إغلاق 5 مستشفيات نتيجة للأضرار البنيوية التي أعقبت الهجمات.

أشار إلى أنه يجب أن تتوقف الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية، والتي تسببت في وفاة ما يقرب من 100 شخص.

أكد جيبريسوس أن عدد المصابين يتزايد، فيما يكافح النظام الصحي للتعامل مع الوضع بسبب محدودية القدرات البشرية والموارد.

ودعا إلى حماية المرضى والعاملين الصحيين بشكل عاجل، كما دعا إلى السلام.

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