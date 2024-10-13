الأحد 13 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هاريس تنتقد ترامب بسبب عدم نشره بيانات عن حالته الصحية

هاريس وترامب، فيتو
هاريس وترامب، فيتو

انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة  كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب بسبب عدم إعلانه عن نتائج فحوصاته الطبية منذ فترة طويلة.

وقالت هاريس في حديث للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من العاصمة واشنطن: "من الواضح أن فريقه (ترامب) لا يريد أن يرى الأمريكيون من هو".

وأضافت: "ومن الواضح أيضا أنه وفريقه لا يريدون أن يرى الأمريكيون ما يفعله حقا، وما إذا كان لائقا لأن يكون رئيسا".

ورفضت المرشحة الديمقراطية التكهن بشأن صحة ترامب، لكنها ادعت أنه "يتحدث عن شخصيات غير موجودة" و"يختلق أشياء" في تصريحاته خلال حملته الانتخابية.

ولم تجب هاريس على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن القدرة العقلية لترامب قد تضاءلت، مضيفة: "أقترح على الجمهور مشاهدة التجمعات التي يظهر بها والحكم بأنفسهم".

ونشرت هاريس البالغة من العمر 59 عاما يوم أمس السبت قبل شهر من الانتخابات، معلومات عن صحتها، وخلص طبيبها جوشوا سيمونز إلى أنها في حالة ممتازة وستكون قادرة على العمل كرئيسة للولايات المتحدة في حال نجحت في السباق الرئاسي.

وتأمل حملة هاريس في الاستفادة من هذه اللحظة لإبراز التباين مع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، الذي أعلن معلومات محدودة عن حالته الصحية على مر السنين، ولإثارة تساؤلات حول قدرته على الخدمة.

يذكر أن ترامب البالغ من العمر 78 عاما لم يقدم سوى القليل جدا من المعلومات عن حالته الصحية، لا سيما بعد أن خدشت رصاصة أذنه في أثناء محاولة اغتياله في يوليو الماضي.

إلا أنه وعد في أغسطس بنشر نتائج اختباراته الطبية مؤكدا أنه خضع مؤخرا لفحص طبي وحصل على نتائج ممتازة.

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