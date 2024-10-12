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خارج الحدود

أول تعليق من الكرملين على تصريحات هاريس المهينة بحق بوتين

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، المهينة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي جوهر النموذج الأمريكي في العلاقات الدولية.

اول تعليق علي تصريحات هاريس المهينة بحق  بوتين

وأشار ممثل الكرملين في محادثة مع الصحفي بافيل زاروبين إلى أن "أعلى مؤسسة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يبدو، قد استوعبت مثل هذه الثقافة السياسية".

وأضاف: "هذا في الواقع، ربما يكون جوهر نموذج العلاقات الدولية الذي يحاولون فرضه على العالم أجمع، وهو النموذج نفسه الذي أصبح إعجابُ أغلبية العالم به أقل فأقل.. هذا هو جوهر ما يحدث".

وتعليقا على سؤال الصحفي حول ما إذا كان من الممكن لزعيم أمريكي أن يبدأ في المستقبل التفاعل مع روسيا الاتحادية بالشتائم، قال بيسكوف: "اتضح أن ذلك ممكن".

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وقد أدلت هاريس، على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتصريحات مسيئة للرئيس الروسي، وفي معرض تحدثها عن مزاعم الصحفي بوب وودورد حول اتصالات لبوتين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تؤكدها موسكو، استخدمت هاريس عبارة الدكتاتور القاتل، وتحدثت بنفس التوصيف عن منافسها الجمهوري، وكذلك عن زعماء الصين وكوريا الشمالية.

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