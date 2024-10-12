أول تعليق من الكرملين على تصريحات هاريس المهينة بحق بوتين
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، المهينة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي جوهر النموذج الأمريكي في العلاقات الدولية.
اول تعليق علي تصريحات هاريس المهينة بحق بوتين
وأشار ممثل الكرملين في محادثة مع الصحفي بافيل زاروبين إلى أن "أعلى مؤسسة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يبدو، قد استوعبت مثل هذه الثقافة السياسية".
وأضاف: "هذا في الواقع، ربما يكون جوهر نموذج العلاقات الدولية الذي يحاولون فرضه على العالم أجمع، وهو النموذج نفسه الذي أصبح إعجابُ أغلبية العالم به أقل فأقل.. هذا هو جوهر ما يحدث".
وتعليقا على سؤال الصحفي حول ما إذا كان من الممكن لزعيم أمريكي أن يبدأ في المستقبل التفاعل مع روسيا الاتحادية بالشتائم، قال بيسكوف: "اتضح أن ذلك ممكن".
الكرملين يعلق على مهاجمة هاريس لبوتين
وقد أدلت هاريس، على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتصريحات مسيئة للرئيس الروسي، وفي معرض تحدثها عن مزاعم الصحفي بوب وودورد حول اتصالات لبوتين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تؤكدها موسكو، استخدمت هاريس عبارة الدكتاتور القاتل، وتحدثت بنفس التوصيف عن منافسها الجمهوري، وكذلك عن زعماء الصين وكوريا الشمالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.