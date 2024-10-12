طبيب كامالا هاريس يكشف حالتها الصحية وقدرتها علي الترشح الرئاسي

قال طبيب المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس: إن نائبة الرئيس الأمريكي بصحة ممتازة، وتمتلك القدرة البدنية والعقلية اللازمة لتولي منصب الرئيس.

الوضع الصحي لكامالا هاريس

وكتب الطبيب جوشوا سيمونز، وهو ضابط بالجيش الأمريكي وطبيب هاريس في تقرير نشر اليوم السبت يلخص تاريخها الطبي ووضعها الصحي الحالي، أن "نائبة الرئيس البالغة من العمر 59 عاما تعتمد نمط حياة صحيا ونشطا وهي بصحة ممتازة".

وأضاف: "تمتلك القدرة البدنية والعقلية على أداء مهام الرئاسة بنجاح، بما في ذلك مهام رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأكد سيمونز، الذي قال إنه كان طبيب الرعاية الأولية لهاريس على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، "أن نائبة الرئيس لديها تاريخ مع الحساسية والشرى (الأرتكاريا)، وهي تخضع للعلاج المناعي ضد مسببات هذه الحساسية منذ ثلاث سنوات".

إجراء فحص دم لكامالا هاريس

كما أوضح أن نتائج آخر فحص دم لهاريس والاختبارات الأخرى كانت "طبيعية".

وشمل تقرير الطبيب أيضا أن هاريس "ترتدي عدسات لاصقة بسبب قصر نظر (ميوبي) بسيط، وأن تاريخ عائلتها الطبي يتضمن سرطان القولون لدى الأم، وهي متابعة للتوصيات الوقائية، بما في ذلك الخضوع لتنظير القولون والفحوصات السنوية للثدي".

وكانت الطبيبة النفسية كارول ليبرمان قد أشارت في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن حملة هاريس تحد من لقاءاتها مع الصحفيين، لأن المرشحة تعاني من قلق كبير عند الإجابة على الأسئلة، وهو ما يثير الشك في أنها تعاني من متلازمة "المحتال" بسبب شكها في مؤهلاتها الرئاسية.

وشددت الطبيبة على أن "ضحكات هاريس وتعابيرها وحركات يديها الواسعة، هي تعبير واضح عن مظاهر هذا القلق".

ومتلازمة "المحتال" هي ظاهرة نفسية يشك فيها الشخص باستمرار في قدراته، ويرى أن إنجازاته غير مستحقة، ويخشى أن يكتشف الآخرون عدم كفاءته.