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بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

دفن يمني بالخطأ،
دفن يمني بالخطأ، فيتو

نجا يمني، يعمل في أحد المشاريع التنموية بمحافظة أبين جنوبي البلاد، "بأعجوبة" من موت مُحقق في اللحظات الأخيرة، بعدما دُفن بشكل شبه كامل عن طريق الخطأ.

وذكرت صفحات إخبارية يمنية أن سائق إحدى الجرافات كان يطمر التراب في إحدى الحفر، في موقع عمل "سدّ حسان"، ولم يُلاحظ وجود زميل له فيها، وواصل ردم التراب عليه، عن طريق الخطأ.

وقبيل أن يوشك سائق الجرّافة على إتمام عمله، تنبّه لذراع زميله، وكانت آخر الأجزاء المتبقية من جسمه لم تغمرها الأتربة بعد، ليُسارع رفقة زملاء آخرين لهما، بانتشال زميلهم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا مرئيًا يظهر لحظات نجدة العامل، ونجاحهم بانتشاله، قبل أن يُدفن حيًا.

وذكرت مصادر يمنية، أن العاملين في الموقع سارعوا إلى إسعاف زميلهم إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي العلاج، مؤكدين بأن حالته مستقرة إلى حد كبيرة.

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محافظة ابين سد حسان

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